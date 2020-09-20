В Шимановске после реконструкции открыли центральный стадион
Вчера, 19 сентября в Шимановске открыли стадион «Локомотив». Это центральный городской объект, ремонт которого начался в прошлом году, а закончился только осенью 2020. На работу потратили 70 миллионов проекта «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области». Церемонию открытия посетил губернатор области Василий Орлов.
— Этот стадион был построен давно, затем здесь проводились фактически только косметические ремонты. Поэтому капитальный ремонт был просто необходим. С такой инициативой вышли жители Шимановска, а мы их поддержали – на проведение работ было выделено более 70 миллионов рублей. В Шимановской детской спортивной школе занимаются около 400 ребят, и я очень надеюсь, что реконструкция стадиона положительно скажется на развитии спорта в городе. Обновленный стадион стал, на мой взгляд, хорошим подарком к 110-летию города, — сказал Василий Александрович.
Глава администрации поблагодарил областное правительство за помощь и заверил, что обновлённый стадион станет центром спортивной подготовки города.
— «Локомотив» всегда собирал горожан, которые любят физкультуру и спорт. Теперь, когда объект приобрёл не только новый вид, но новое оборудование, спортивные достижения жителей, уверен, утроятся, — отметил Павел Березовский.
Кстати, вместе с «Локомотивом» в городе запустили ещё одну спортивную площадку. Современный стадион появился у городской школы №1.
Запуск спортивных объектов и награждение жителей грамотами и благодарственными письмами стали единственными мероприятиями к юбилею Шимановска. Напомним, ранее из-за коронавируса празднование Дня города перенесли с августа на сентябрь.
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