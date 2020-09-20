В Благовещенске майор полиции спас бабушку от грабителя

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Сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области майор полиции Сергей Перебейнос, находясь в отпуске, задержал на территории одной из торговых баз Благовещенска мужчину, который хотел ограбить бабушку.

В торговом павильоне полицейский обратил внимание на мужчину, который находился рядом с пожилой покупательницей. Когда подозрительный амурчанин отошёл от пенсионерки, её сумка оказалась открытой, а сам он поспешно покинул помещение. Оперативник предположил, что женщина стала жертвой карманника и бросился догонять злоумышленника.

Заметив погоню, щипач попытался скрыться, и на глазах у людей откинул в сторону похищенный у пенсионерки кошелёк. Далеко убежать мужчине не удалось — в нескольких метрах от места происшествия быстрый майор задержал его. О произошедшем сотрудник сообщил в дежурную часть.

— Подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления амурчанин. Кошелёк с деньгами вернули пожилой женщине. 84-летняя пенсионерка рассказала, что она даже не заметила, как произошла кража. В кошельке находилась вся имеющаяся у бабушки наличность — чуть более 7 тысяч рублей. Пожилая амурчанка поблагодарила полицейского за профессионализм, — рассказали в МВД России по Амурской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, мужчина заключён под стражу. В настоящий момент установлена его причастность ещё к двум аналогичным кражам.