Специалисты не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. По мнению специалиста, ожидается рост числа заразившихся в России в сентябре-октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъём заболеваемости, считает Владимир Чуланов , пишет ТАСС.

«Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится, у нас пока ещё только идёт снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — пояснил инфекционист.

Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре-октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости. Это не является чем-то необычным,» — сказал инфекционист.

Ранее Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, отвечая на вопрос о вероятности второй волны, заявил, что развитие эпидемического процесса будет зависеть от соблюдения каждым отдельным человеком профилактических мер.