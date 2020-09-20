Найденную на набережной Благовещенска змею отпустили на волю
Амурские спасатели сняли на видео процесс возвращения на свободу змеи, которую нашли на благовещенской набережной.
Пресмыкающееся обнаружили горожане и вызвали спасателей. Специалистам Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности удалось поймать змею с помощью удавки. Как сообщили спасатели, змею увезли за город и выпустили в безопасном месте.
Позже в их инстаграм-аккаунте появилось видео самого момента.
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На этой неделе спасатели дежурной смены областного ПСО по просьбе амурчан, на набережной поймали змею и выпустили ее за пределами населенного пункта. Процесс "выпуска на свободу пресмыкающего" засняли на видеокамеру спасатели :-)))) При этом никто не пострадал 🙃 #амурскаяобласть#амурспас#змея#благовещенск#животные#амурскиеспасатели#спасаттелиспешатнапомощь#животные#помощь#город#
«Как змею выпускали на свободу. На этой неделе спасатели дежурной смены областного ПСО по просьбе амурчан, на набережной поймали змею и выпустили ее за пределами населенного пункта. Процесс засняли на видеокамеру спасатели. При этом никто не пострадал,» написали на странице Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
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