Найденную на набережной Благовещенска змею отпустили на волю

Фото: @amurskiespasateli

Амурские спасатели сняли на видео процесс возвращения на свободу змеи, которую нашли на благовещенской набережной.

Пресмыкающееся обнаружили горожане и вызвали спасателей. Специалистам Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности удалось поймать змею с помощью удавки. Как сообщили спасатели, змею увезли за город и выпустили в безопасном месте.

Позже в их инстаграм-аккаунте появилось видео самого момента.

«Как змею выпускали на свободу. На этой неделе спасатели дежурной смены областного ПСО по просьбе амурчан, на набережной поймали змею и выпустили ее за пределами населенного пункта. Процесс засняли на видеокамеру спасатели. При этом никто не пострадал,» написали на странице Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.