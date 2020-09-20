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20сентября
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сегодня, 09:23 0

Найденную на набережной Благовещенска змею отпустили на волю

Найденную на набережной Благовещенска змею отпустили на волю
Фото: @amurskiespasateli

Амурские спасатели сняли на видео процесс возвращения на свободу змеи, которую нашли на благовещенской набережной.

Пресмыкающееся обнаружили горожане и вызвали спасателей. Специалистам Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности удалось поймать змею с помощью удавки. Как сообщили спасатели, змею увезли за город и выпустили в безопасном месте.

Позже в их инстаграм-аккаунте появилось видео самого момента.

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На этой неделе спасатели дежурной смены областного ПСО по просьбе амурчан, на набережной поймали змею и выпустили ее за пределами населенного пункта. Процесс "выпуска на свободу пресмыкающего" засняли на видеокамеру спасатели :-)))) При этом никто не пострадал 🙃 #амурскаяобласть#амурспас#змея#благовещенск#животные#амурскиеспасатели#спасаттелиспешатнапомощь#животные#помощь#город#

Публикация от Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli)

«Как змею выпускали на свободу. На этой неделе спасатели дежурной смены областного ПСО по просьбе амурчан, на набережной поймали змею и выпустили ее за пределами населенного пункта. Процесс засняли на видеокамеру спасатели. При этом никто не пострадал,» написали на странице Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#МЧС

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