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Выбор читателей за 19 сентября

Выбор читателей за 19 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 19 сентября.

В Ивановском районе насмерть сбили 14-летнюю девочку

Вечером 18 сентября в Ивановском районе произошло ДТП, в результате которого погибла девочка-пешеход.

Поворот налево запрещен: в районе ТЦ «Флагман» изменили схему движения

В Благовещенске изменили схему движения в районе ТЦ «Флагман». Теперь поворот налево в сторону кольцевой развязки запрещён. На участке дороги установили знак «Движение прямо и направо», сообщает пресс-служба администрации города.

В Благовещенске нашли 13-летнего пропавшего подростка

Следователи нашли пропавшего 13-летнего Леонида Плотникова, который 17 сентября ушел из дома.

Препарат от COVID-19 оценили в 12 320 рублей

Новый препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в российские аптеки с 21 сентября. Розничная цена будет начинаться от 12 320 рублей, сообщает ТАСС.

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#Обзор #интернет #СМИ

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