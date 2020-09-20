Выбор читателей за 19 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 19 сентября.

Вечером 18 сентября в Ивановском районе произошло ДТП, в результате которого погибла девочка-пешеход.

В Благовещенске изменили схему движения в районе ТЦ «Флагман». Теперь поворот налево в сторону кольцевой развязки запрещён. На участке дороги установили знак «Движение прямо и направо», сообщает пресс-служба администрации города.

Следователи нашли пропавшего 13-летнего Леонида Плотникова, который 17 сентября ушел из дома.

Новый препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в российские аптеки с 21 сентября. Розничная цена будет начинаться от 12 320 рублей, сообщает ТАСС.