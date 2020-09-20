Выбор читателей за 19 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 19 сентября.
В Ивановском районе насмерть сбили 14-летнюю девочку
Вечером 18 сентября в Ивановском районе произошло ДТП, в результате которого погибла девочка-пешеход.
Поворот налево запрещен: в районе ТЦ «Флагман» изменили схему движения
В Благовещенске изменили схему движения в районе ТЦ «Флагман». Теперь поворот налево в сторону кольцевой развязки запрещён. На участке дороги установили знак «Движение прямо и направо», сообщает пресс-служба администрации города.
В Благовещенске нашли 13-летнего пропавшего подростка
Следователи нашли пропавшего 13-летнего Леонида Плотникова, который 17 сентября ушел из дома.
Препарат от COVID-19 оценили в 12 320 рублей
Новый препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в российские аптеки с 21 сентября. Розничная цена будет начинаться от 12 320 рублей, сообщает ТАСС.
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