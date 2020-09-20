Гороскоп 20 сентября: Тельцов могут неправильно понять, а Львы поссорятся с родственниками

Восход Солнца: 06:13

Заход Солнца: 18:32

Солнце в Деве.

Овен. Сегодня Овны могут послать всё к черту, но уже завтра пожалеют об этом. Не наилучший день для проведения денежных махинаций, особенно коим-то образом связанных с воровством. Если вы собираетесь в поездку или сами водите машину, будьте внимательны на дороге.

Телец. Звёзды предупреждают: не следует переоценивать свои силы и пытаться навязать свое мнение друзьям или партнерам — вас могут неправильно понять. День не совсем удачен для решения каких-либо серьезных вопросов. Наведите порядок в доме. Сегодня ваш удел — тихое семейное счастье.

Близнецы. Вероятно, что в этот день у вас сильнее проявится раздражение и усталость. Постарайтесь воздержаться от эмоций и необдуманных поступков. Чувство тревоги может усилиться, в худшем случае вы испытаете страх перед будущим и жизнью.

Рак. Вероятно, вам придется перенести все свое внимание на домашние проблемы. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от иллюзий. Вам придётся контролировать свои расходы. Впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

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Лев. Хозяйственные дела или бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Встречи с друзьями могут послужить причиной недоразумений или усталости. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия, конфликты с родственниками или детьми.

Дева. Звёзды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует опасность клеветы или навета. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегите новых знакомств.

Весы. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к серьезным переменам и попробуйте осуществить давние желания. Возможно, вам удастся достичь задуманного. При возникновении трудностей, ищите поддержку у близкого человека.

Скорпион. Многие представители знака будут увлечены новым занятием, которое в скором времени откроет и новые перспективы. Сегодня возможна повышенная работоспособность. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют концентрации внимания.

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Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года

Стрелец. День связан с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью.

Козерог. Человек, который теперь находится рядом с вами, очень сложный, но именно он заставляет вас чувствовать себя любимыми, поэтому не бойтесь подарить ему ключ от вашего сердца. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам.

Водолей. День перемен и неожиданных поворотов судьбы. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями — существует вероятность потери. Немногословность и умение анализировать события — верный шанс сохранить уверенность в своих силах.

Рыбы. Внимания Рыб требует повседневность с ее заботами, из-за чего более приятные планы могут быть отложены. Не исключено, что наряду с домашними делами вам придется заниматься служебной рутиной.

Астролог: Вальдемар Небоходцев