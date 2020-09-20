Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 20 сентября

18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» подходит к концу. Рассказываем, что будет проходить в Благовещенске в последний день фестиваля.

Торжественная церемония закрытия фестиваля (ОКЦ,18:00) Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00) К 75-летию Победы: - «Халхин Гол» - «Ржев» Ретроспектива фильмов Леонида Менакера: - «Не забудь... станция Луговая» Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

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#Фестиваль «Амурская осень»

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