Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 20 сентября
18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» подходит к концу. Рассказываем, что будет проходить в Благовещенске в последний день фестиваля.
Торжественная церемония закрытия фестиваля (ОКЦ,18:00)
Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00)
К 75-летию Победы:
- «Халхин Гол»
- «Ржев»
Ретроспектива фильмов Леонида Менакера:
- «Не забудь... станция Луговая»
Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.
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