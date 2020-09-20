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20сентября
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сегодня, 08:30 0

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 20 сентября

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 20 сентября

18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» подходит к концу. Рассказываем, что будет проходить в Благовещенске в последний день фестиваля.

Торжественная церемония закрытия фестиваля (ОКЦ,18:00)

Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00)

К 75-летию Победы:

- «Халхин Гол»

- «Ржев»

Ретроспектива фильмов Леонида Менакера:

- «Не забудь... станция Луговая»

Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

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#Фестиваль «Амурская осень»

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