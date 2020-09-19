Бизнесмены Благовещенска не торопятся за «коронавирусными» выплатами

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В мэрии Благовещенска продолжается приём заявок на субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. По информации управления экономического развития, спрос со стороны бизнесменов остаётся низким.



— Мы постоянно слышим, что местные предприниматели пострадали из-за действовавших на территории города вынужденных ограничений, призванных снизить распространение инфекции среди населения. Администрация города со своей стороны разработала комплекс мер по поддержке наших бизнесменов. Вместе с тем, мы видим, что обращений не так много. На сегодняшний день на эти цели имеется порядка 70 миллионов рублей. Призываем всех, кто ещё не воспользовался помощью, обратиться в администрацию, — рассказал заместитель мэра Максим Ноженкин.

Получить финансовую поддержку могут предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах гостиничного бизнеса, культуры и досуговой деятельности, общественного питания с использованием объектов общественного питания с залами обслуживания, туристских услуг, физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.