В Амурской области выявили 31 новый случай COVID-19

Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждён 31 новый случай коронавирусной инфекции. Двевнадцать человек заразились в Благовещенске.

В Свободном выявили восемь новых заражений, семь в Тынде, два в Белогорске, по одному в Октябрьском и Тындинском районах.

Темп прироста за последние сутки вырос до 0,8 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 959 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 501,11 на 100 тысяч населения.

2 592 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1116 человек контактировали с заболевшими.