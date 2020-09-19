В Амурской области выявили 31 новый случай COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждён 31 новый случай коронавирусной инфекции. Двевнадцать человек заразились в Благовещенске.
В Свободном выявили восемь новых заражений, семь в Тынде, два в Белогорске, по одному в Октябрьском и Тындинском районах.
Темп прироста за последние сутки вырос до 0,8 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 959 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 501,11 на 100 тысяч населения.
2 592 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
1116 человек контактировали с заболевшими.
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