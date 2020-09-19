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19сентября
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сегодня, 16:51 0

В Амурской области выявили 31 новый случай COVID-19

В Амурской области выявили 31 новый случай COVID-19
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждён 31 новый случай коронавирусной инфекции. Двевнадцать человек заразились в Благовещенске.

В Свободном выявили восемь новых заражений, семь в Тынде, два в Белогорске, по одному в Октябрьском и Тындинском районах.

Темп прироста за последние сутки вырос до 0,8 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 959 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 501,11 на 100 тысяч населения.

2 592 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1116 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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