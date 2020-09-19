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19сентября
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сегодня, 17:10 0

Библиотеки Благовещенска подготовили онлайн-выставки

Библиотеки Благовещенска подготовили онлайн-выставки
Фото: www.instagram.com/kultura_blag/

Онлайн-программу для амурчан подготовили библиотеки Благовещенска. Экскурсии, акции ко Дню дальневосточного тигра, мастер-классы и конкурсы пройдут на следующей неделе, рассказали в управлении культуры города.

Экскурсия пройдёт в модельной библиотеке города, всех желающих приглашают ознакомиться с новыми книгами, оборудованием и техническими возможностями. Виртуальная прогулка будет доступна в инстаграм-аккаунте учреждения.

Большая онлайн-выставка мастеров декоративно-прикладного творчества пройдёт в городском Доме ремёсел. С работами можно ознакомиться до 25 сентября.

Библиотека имени Чехова проведёт онлайн квартирник «По ту сторону театра». Подписчикам расскажут, что происходит за кулисами частного театра кукол.

День дальневосточного тигра отметят в воскресенье, дом культуры проведёт онлайн конкурс, на городской набережной запустят радио газету. В доме культуры села Белогорье проведут тематическую виртуальную выставку рисунков.

Центральная и библиотека искусств проведут на своих страничках мастер-класс по живописи и пригласят в творческую мастерскую.

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