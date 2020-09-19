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19сентября
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сегодня, 16:10 0

На развитие Благовещенска и поддержку бизнеса дополнительно направят более миллиарда рублей

На развитие Благовещенска и поддержку бизнеса дополнительно направят более миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

Олег Имамеев внёс в городскую думу уточнение бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На заседании по бюджету, финансам и налогом, главный документ города поддержали. Всего доходы увеличили на 1 264,5 миллиона рублей за счёт безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, сообщает пресс-служба администрации города.

Продолжат работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур, более полумиллиарда рублей потратят на строительство и ремонт улично-дорожной сети города. Проведут работы по модернизации коммунальной инфраструктуры города. В самой большой котельной города заменят котёл, отремонтируют водопроводную сеть по улице Тепличной, построят тепловую сеть для будущей канатной дороги. На обустройство общественных пространств и деловых территорий пустят 250 миллионов рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет потрачено 65,6 миллионов рублей.

Четверть миллиарда направят в сферу образование: выплата ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство, организацию бесплатно горячего питания школьникам из младших классов, на сертификаты для посещения негосударственных дошкольных учреждений. Сделают ремонт в школе № 17 и гимназии № 1.

— Конечно, без поддержки областного бюджета мы не сможем полностью закрыть потребность по тем или иным направлениям. Особенно когда появляются незапланированные расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями, например, подтоплениями, авариями на коммунальных сетях. Для нас очень важно суметь обосновать необходимость выделения дополнительных средств. В результате тесной работы с правительством Амурской области, поддержке губернатора нам удастся в этом году выполнить все взятые на себя обязательства, — прокомментировал Олег Имамеев.

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#гордума #городская власть #финансы

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