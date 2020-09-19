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19сентября
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сегодня, 15:32 0

В понедельник амурчане простятся с главным режиссёром театра кукол

В понедельник амурчане простятся с главным режиссёром театра кукол
Фото: www.instagram.com/minkultamur/

21 сентября пройдёт прощание с заслуженным артистом России, главным режиссёром театра кукол Петром Александровичем Козецом. Проводить режиссёра в последний путь можно будет с 13:00 до 15:00 в здании театра кукол, сообщает министерство культуры области.

Напомним, артист скончался 17 сентября на 67 году жизни.

В Амурский областной театр кукол Петр Александрович пришёл в 1988 году на должность главного режиссёра. За свою карьеру он поставил более 100 спектаклей, в 25 сыграл ведущие роли.

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#культура #память

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