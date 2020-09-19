Крестьянско-фермерские хозяйства заставят стать ИП

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С наала 2021 года все крестьянско-фермерские хозяйства, которые зарегистрированы как юридические лица, должны будут сменить свой статус на индивидуальных предпринимателей, сообщили в законодательном собрании области.

Эта норма вступила в силу еще в 1995 году. Однако госдума трижды вводила переходный период. И готова сделать это в четвертый раз — до 1 января 2028 года. Проект федерального закона сейчас обсуждают в регионах. Это обязательная процедура.

— Конечно, мы поддерживаем. У людей должен быть выбор. И в зависимости от этого выбора они должны получать поддержку. Если сельхозпроизводители, которые были и есть юридическими лицами, брали кредиты, у них хорошие кредитные истории – зачем им перерегистрироваться? Тем более не все хозяйства закрыли свои субсидии. Надо чтобы они погасили свои обязательства в прежнем качестве, - прокомментировала председатель аграрного комитета Заксобрания Ирина Киевская