Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:40 0

Крестьянско-фермерские хозяйства заставят стать ИП

Крестьянско-фермерские хозяйства заставят стать ИП
Фото: pixabay.com

С наала 2021 года все крестьянско-фермерские хозяйства, которые зарегистрированы как юридические лица, должны будут сменить свой статус на индивидуальных предпринимателей, сообщили в законодательном собрании области.

Эта норма вступила в силу еще в 1995 году. Однако госдума трижды вводила переходный период. И готова сделать это в четвертый раз — до 1 января 2028 года. Проект федерального закона сейчас обсуждают в регионах. Это обязательная процедура.

— Конечно, мы поддерживаем. У людей должен быть выбор. И в зависимости от этого выбора они должны получать поддержку. Если сельхозпроизводители, которые были и есть юридическими лицами, брали кредиты, у них хорошие кредитные истории – зачем им перерегистрироваться? Тем более не все хозяйства закрыли свои субсидии. Надо чтобы они погасили свои обязательства в прежнем качестве, - прокомментировала председатель аграрного комитета Заксобрания Ирина Киевская

Просмотров всего: 499

#сельское хозяйство

распечатать


Общество

В Приамурье заканчивают убирать ранние зерновые
Общество

16 амурских фермеров претендуют на миллионы из областного бюджета
Общество 1

Больше шестидесяти тысяч гектаров сельхозземель Приамурья не используют как следует
Общество 10

Инвестор из Поднебесной хочет реализовать агрологистический проект в Амурской области
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь