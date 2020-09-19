В Благовещенске завтра дождливо и прохладно: прогноз погоды на 20 сентября

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В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, дождь. Температура днём +10°С…+15°С. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре пройдут сильные ливни. Днём воздух прогреется до +15°С. Северо-восточный ветер разгонится до 9 метров в секунду. В Шимановске малооблачно, без осадков. Температура днём +8°С…+15°С. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. В Зее небольшая облачность. Днём столбик термометра покажет +10°С…+18°С. Ветер северный слабый. В Тынде и Сковородине облачно, без осадков. Температура днём +6°С…+16°С. Ветер северо-западный слабый, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью облачно. Днем с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью +7°С…+9°С, днем +12°С…+14°С.