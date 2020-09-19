Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 0

В Благовещенске завтра дождливо и прохладно: прогноз погоды на 20 сентября

В Благовещенске завтра дождливо и прохладно: прогноз погоды на 20 сентября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами опустится туман. Температура ночью по северу 0…+5°С, днём +13°С…+18°С. По югу ночные температуры будут в пределах +4°С…+9°С, днём воздух прогреется до +12°С…+17°С. Ветер северных направлений 4-9 метров в секунду.

В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, дождь. Температура днём +10°С…+15°С. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре пройдут сильные ливни. Днём воздух прогреется до +15°С. Северо-восточный ветер разгонится до 9 метров в секунду. В Шимановске малооблачно, без осадков. Температура днём +8°С…+15°С. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. В Зее небольшая облачность. Днём столбик термометра покажет +10°С…+18°С. Ветер северный слабый. В Тынде и Сковородине облачно, без осадков. Температура днём +6°С…+16°С. Ветер северо-западный слабый, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью облачно. Днем с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью +7°С…+9°С, днем +12°С…+14°С.

Просмотров всего: 614

#погода #природа #экология

распечатать


Общество

Ночные температуры в Приамурье уйдут в минус: прогноз погоды на 19 сентября
Общество

В областной столице выпало 55 % месячной нормы осадков
Общество 4

В Зею в районе Амурского ГПЗ выпустили больше тысячи мальков
Общество 8

Аномальное тепло придет в Амурскую область после циклона

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь