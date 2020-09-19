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19сентября
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сегодня, 14:10 0

Амурская область впервые приняла участие в форуме стран БРИКС по вопросам урбанизации

Амурская область впервые приняла участие в форуме стран БРИКС по вопросам урбанизации
Фото: www.instagram.com/minekonomamur/

Амурская область впервые стала участником форума стран БРИКС по вопросам урбанизации. На форуме представили успешные транспортные проекты: мост через реку Амур, новый логистический терминал, канатную дорогу, мост через реку Зея и новый международный терминал в международном аэропорту Благовещенска, — сообщили в министерстве экономики Приамурья.

— Амурская область, на сегодня является точкой роста дальневосточной экономики, и базой для новых проектных практик и решений для всего макрорегиона. По темпам экономического роста мы занимаем 3 место среди всех регионов России. Через Амурскую область проходят основные транспортные артерии страны. Опыт транспортных проектов, которые реализуются в Амурской области, схемы структурирования этих проектов могут быть интересны не только для Дальнего Востока, но и в целом для России и для стран БРИКС, — отметил руководитель региона Василий Орлов.

Форум стран БРИКС традиционно прошёл в онлайн формате. Экспертов заинтересовали международные проекты, которые реализуются на приграничной территории. Ожидается, что участие в форуме привлечёт внимание инвесторов и специалистов на международном уровне.

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#губернатор #областная власть

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