Амурская область впервые приняла участие в форуме стран БРИКС по вопросам урбанизации

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— Амурская область, на сегодня является точкой роста дальневосточной экономики, и базой для новых проектных практик и решений для всего макрорегиона. По темпам экономического роста мы занимаем 3 место среди всех регионов России. Через Амурскую область проходят основные транспортные артерии страны. Опыт транспортных проектов, которые реализуются в Амурской области, схемы структурирования этих проектов могут быть интересны не только для Дальнего Востока, но и в целом для России и для стран БРИКС, — отметил руководитель региона Василий Орлов.

Форум стран БРИКС традиционно прошёл в онлайн формате. Экспертов заинтересовали международные проекты, которые реализуются на приграничной территории. Ожидается, что участие в форуме привлечёт внимание инвесторов и специалистов на международном уровне.