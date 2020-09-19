Амурские военные получили модернизированные пулеметы

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

В Приамурье военные получили первую партию модернизированных пулеметов «Печенег». Данное оружие предназначено для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

После модернизации ручной пулемет стал более эргономичным. В нем появилась возможность настроек под конкретного военнослужащего, а также крепления различных прицельных приспособлений и навесного оборудования.

Для удобства ведения стрельбы с рук появилась дополнительная регулируемая тактическая рукоять. Кроме этого, в пулемете вдвое увеличили кучность стрельбы и применили систему принудительного воздушного охлаждения ствола.

Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать «Печенег» в любых климатических условиях Дальнего Востока.