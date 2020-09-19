Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:51 0

Амурская мастерица приняла участие в международном фестивале в Москве

Амурская мастерица приняла участие в международном фестивале в Москве
Фото: www.instagram.com/minkultamur/

Народный мастер из Амурской области Наталья Росихина стала участницей всероссийской выставки «Шедевры лоскутного шитья. Мастера России». Выставочный проект входит в международный фестиваль «Душа России», рассказали в министерстве культуры области.

Работа Натальи Росихиной «Петух на прогулке» вошла в коллективный проект «Русский стиль». Проект выполнен и квилтов размером 33х33 сантиметров, каждое полотно — отдельный сюжет, авторы объединили в своей работе несколько тем: любовь, связь времён, формулу счастья, душу России, свет детства.

В 2020 году Наталья подала две заявки на участие в фестивале, её работа для коллективного проекта успешно прошла два отборочных тур, и теперь в течение двух лет будет показана на множестве выставок и примет участие в нескольких фестивалях.

Просмотров всего: 31

#культура

распечатать


Культура

Фотогалерея Амур.инфо: «Генри и Эллен» на «Амурской осени»
Культура

Фотогалерея Амур.инфо: игривое «Яблоко раздора» на «Амурской осени»
Культура

Актриса Елена Борзова провела мастер-класс для благовещенских артистов
Общество 10

В чеховской библиотеке Благовещенска можно будет не только читать, но и заниматься спортом
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь