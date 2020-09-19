Амурская мастерица приняла участие в международном фестивале в Москве

Фото: www.instagram.com/minkultamur/

Народный мастер из Амурской области Наталья Росихина стала участницей всероссийской выставки «Шедевры лоскутного шитья. Мастера России». Выставочный проект входит в международный фестиваль «Душа России», рассказали в министерстве культуры области.

Работа Натальи Росихиной «Петух на прогулке» вошла в коллективный проект «Русский стиль». Проект выполнен и квилтов размером 33х33 сантиметров, каждое полотно — отдельный сюжет, авторы объединили в своей работе несколько тем: любовь, связь времён, формулу счастья, душу России, свет детства.

В 2020 году Наталья подала две заявки на участие в фестивале, её работа для коллективного проекта успешно прошла два отборочных тур, и теперь в течение двух лет будет показана на множестве выставок и примет участие в нескольких фестивалях.