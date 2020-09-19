Губернатор проверил новый мост возле Шимановска

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов проверил новый мост через реку Большая Пера на втором километре автомобильной дороги «Обход г. Шимановска». На строительство сооружения ушло около 127 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Эта дорога огибает Шимановск, проходит по его северной части и связывает город и близлежащие населенные пункты с федеральной автотрассой Р297 «Амур».

Мост позволит увеличить пропускную способность между городом и близлежащими селами, а также исключит подтопления. Движение по временной дороге в последние два года, до строительства моста, зачастую было затруднено, на него сильно влияли погодные условия. Ранее на этом месте существовал автомобильный разборный мост, но он пострадал во время наводнения 2013 года, а позже был разрушен.

Василий Орлов оценил новое сооружение. Оно представляет собой железобетонный двухпролетный мост, длина каждого пролета — 24 метра. Длина участка реконструкции составляет 0,67 километра. Категория дороги – IV, с покрытием на объекте щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

— Я выражаю благодарность строителям. Подрядчик выполнил работу качественно и в срок. Сооружение не только обеспечивает комфортный проезд для жителей, но и помогает бороться с паводками, — сообщил губернатор.

К работам подрядчик приступил в июле 2019 года. За год реконструкции на объекте выполнены подготовительные работы, на пересечении и примыкании смонтированы три металлические гофрированные трубы, выполнено устройство земляного полотна, укреплены откосы струенаправляющих дамб, установлены опалубки узла объединения балок пролетного строения между собой, укреплены входы–выходы металлических гофрированных труб каменной наброской и матрацами «Рено».

Расчетная скорость движения на участке — 80 км/ч, пропускная способность составит 2 000 автомобилей в сутки в обе стороны.