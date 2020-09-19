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19сентября
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В жестком ДТП в Благовещенске пострадали двое (видео)

В жестком ДТП в Благовещенске пострадали двое (видео)

В Благовещенске вечером 18 сентября произошло жёсткое ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого два человека пострадали.

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, авария произошла в 22:35. На дороге столкнулись три автомобиля: Daewoo Lacetti, Toyota Allion и Mazda Bongo. В результате происшествия два человека оказались травмированными.

Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства происшествия.

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#дороги #ДТП #происшествия

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