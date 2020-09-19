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19сентября
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сегодня, 12:10 8

Препарат от COVID-19 оценили в 12 320 рублей

Препарат от COVID-19 оценили в 12 320 рублей
Фото: pixabay.com

Новый препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в российские аптеки с 21 сентября. Розничная цена будет начинаться от 12 320 рублей, сообщает ТАСС.

В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает директор компании-производителя Андрей Младенцев, осложнений по итогам клинических испытаний выявлено не было. Чтобы купить препарат в аптеке, потребуется только рецепт от врача.

В компании сообщили, что «Арепливир» начнет поступать в аптеки уже 21 сентября.

– Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение, и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время, - сказал глава Андрей Младенцев.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    кровавый бизнес+торговая наценка-выживет тот у кого есть деньги

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    дайте два!)))) это просто бизнес, или прививка или 12тыщ, или намордник не снимай никогда.

  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Пипец цена!!! Пенсионеры обречены.....правительство думает о нас (((((

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    пенсионеров надо содержать)) поэтому им и нужно это покупать, на 17-й и нет проблемы

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    писали что курс 2 упаковки- не проверял

  • Grey_cat

    Grey_cat
    37 минут назад

    Это вы еще противопоказаний не видели

  • амурская алена

    амурская алена
    18 минут назад

    Как то мутно,в инструкции написано,особые указания--применять в условиях стационара,зачем тогда в аптеки,это ,что значит покупать самим,чтоб в стационаре лечиться.И применять в первые 24 часа,после появления признаков коронавируса,как их определить?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    13 минут назад

    Да я вообще отечественным препаратам не верю! А здесь еще и развод на бабки! Убийцы своего народа!

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