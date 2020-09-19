Препарат от COVID-19 оценили в 12 320 рублей

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В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает директор компании-производителя Андрей Младенцев, осложнений по итогам клинических испытаний выявлено не было. Чтобы купить препарат в аптеке, потребуется только рецепт от врача.

В компании сообщили, что «Арепливир» начнет поступать в аптеки уже 21 сентября.

– Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение, и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время, - сказал глава Андрей Младенцев.