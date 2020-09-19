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19сентября
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сегодня, 10:52 3

В Ивановском районе насмерть сбили 14-летнюю девочку

В Ивановском районе насмерть сбили 14-летнюю девочку

Вчера вечером в Ивановском районе произошло ДТП, в результате которого погибла девочка-пешеход.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, трагедия произошла в 21:30 в селе Среднебелое. Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на девочку-пешехода 2006 года рождения. Пострадавшая по пути в больницу скончалась.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

По данной статье виновнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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#дети #дороги #ДТП #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    очень жалко!

  • Ярило

    Ярило
    18 минут назад

    незнаю как в этом случае, но очень часто сама сталкиваюсь с тем, что водители едут на запрещающий для них свет, даже шумовые звуки от светофора не отвлекают от телефона, на дорогу даже не смотрят, очень страшно отправлять ребенка одного.Почему у нас нет такого светофора, когда загорится зеленый свет для пешехода, шлагбаум или что другое железное опускалось.

  • Николай К.

    Николай К.
    4 минуты назад

    По данной статье виновнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы.(с).....ЛИШЬ БЫ ЛЯПНУТЬ...

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