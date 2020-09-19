В Ивановском районе насмерть сбили 14-летнюю девочку

Вчера вечером в Ивановском районе произошло ДТП, в результате которого погибла девочка-пешеход.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, трагедия произошла в 21:30 в селе Среднебелое. Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на девочку-пешехода 2006 года рождения. Пострадавшая по пути в больницу скончалась.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

По данной статье виновнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы.