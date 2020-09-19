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19сентября
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сегодня, 10:49 0

Благовещенец наворовал оргтехники на 100 тысяч рублей (видео)

Благовещенец наворовал оргтехники на 100 тысяч рублей (видео)
Фото: оперативная съёмка

В Благовещенске задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж оргтехники из магазинов. Амурчанин, воспользовавшись тем, что отдел бытовой техники временно не работал, но доступ в него был открыт, зашёл в торговую точку, похитил с витрины два ноутбука и скрылся.

При совершении других преступлений он под видом покупателя заходил в магазины и аналогичным способом похищал товар, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Амурской области.

С помощью камер наружного видеонаблюдения и показаний свидетелей, правоохранители нашли и задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее данный гражданин неоднократно попадал в поле зрения оперативников.

В ходе допроса выяснилось, что мужчина продал похищенное имущество и потратил деньги на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Задержанный подозревается в 11 эпизодах данного преступления.

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#криминал #происшествия

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