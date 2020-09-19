Поворот налево запрещен: в районе ТЦ «Флагман» изменили схему движения

Фото: пресс-служба администрации города

В Благовещенске изменили схему движения в районе ТЦ «Флагман». Теперь поворот налево в сторону кольцевой развязки запрещён. На участке дороги установили знак «Движение прямо и направо», сообщает пресс-служба администрации города.

По информации МПК «ГСТК», многие водители игнорируют нововведение и продолжают нарушать правила дорожного движения, создавая при этом аварийные ситуации. В связи с этим было принято решение через громкоговоритель оповещать посетителей торгового центра о новой схеме движения.

Администрация города просит водителей ответственнее отнестись к этой ситуации и не подвергать опасности жизнь и здоровье.

Напомним, что в начале сентября на заседании межведомственной комиссии обсуждали организацию дорожного движения на этом участке. В ходе нее и было принято решение установить знак, запрещающий поворот налево.

Водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом и проехать в микрорайон через улицу Заводскую с выходом на Мухина.