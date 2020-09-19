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19сентября
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сегодня, 09:53 7

Поворот налево запрещен: в районе ТЦ «Флагман» изменили схему движения

Поворот налево запрещен: в районе ТЦ «Флагман» изменили схему движения
Фото: пресс-служба администрации города

В Благовещенске изменили схему движения в районе ТЦ «Флагман». Теперь поворот налево в сторону кольцевой развязки запрещён. На участке дороги установили знак «Движение прямо и направо», сообщает пресс-служба администрации города.

По информации МПК «ГСТК», многие водители игнорируют нововведение и продолжают нарушать правила дорожного движения, создавая при этом аварийные ситуации. В связи с этим было принято решение через громкоговоритель оповещать посетителей торгового центра о новой схеме движения.

Администрация города просит водителей ответственнее отнестись к этой ситуации и не подвергать опасности жизнь и здоровье.

Напомним, что в начале сентября на заседании межведомственной комиссии обсуждали организацию дорожного движения на этом участке. В ходе нее и было принято решение установить знак, запрещающий поворот налево.

Водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом и проехать в микрорайон через улицу Заводскую с выходом на Мухина.

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#городская власть #дороги #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    чтобы приучить, там нужен долговременный пост дпс, раз уж решение принято, надо приучать, машин им новых постоянно выдают

  • aleun

    aleun
    4 часа назад

    Вот зачем?

    На Мухина вечная пробка, плюс там же жд переезд и отсутствие светофора на пересечении с Заводской.

    Сейчас многие водители, выезжая от Флагмана на Калинина, либо поворачивают направо и затем разворачиваются на перекрестке Калинина-Заводская, либо уходят прямо на Тенистую и там тоже разворачиваются. В итоге аварийных ситуаций стало только больше, как и затруднений в дорожном движении для автомобилистов.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    время покажет)) это как с зимним временем)))

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а еще там есть выход на Заводскую от флагмана сразу но он же против шерсти))) и всем надо переться на тот перекресток....

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Ждём сводок с места происшествий."

  • yuliya1983

    yuliya1983
    2 часа назад

    ходила по флагману 2,5 часа и не разу не слышала, чтоб оповещали про запрет.

  • Казак

    Казак
    13 минут назад

    inoy, на территории Флагмана водителям уже давно пофигу на запрещающие знаки, такие как остановка и стоянка запрещена, только для инвалидов, у которых ценник за их игнорирование в несколько раз выше, чем запрет поворота.

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