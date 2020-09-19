В Благовещенске нашли 13-летнего пропавшего подростка

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. В данный момент он находится по месту своего проживания.

Материалы дела будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению его самовольного ухода из дома.