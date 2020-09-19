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19сентября
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сегодня, 09:26 0

В Благовещенске нашли 13-летнего пропавшего подростка

В Благовещенске нашли 13-летнего пропавшего подростка

Следователи нашли пропавшего 13-летнего Леонида Плотникова, который 17 сентября ушел из дома.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. В данный момент он находится по месту своего проживания.

Материалы дела будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению его самовольного ухода из дома.

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#дети #происшествия

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