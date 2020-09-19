Выбор читателей за 18 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 18 сентября.

В четверг, 17 сентября, на федеральной трассе «Амур» произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек.

В Приамурье лабораторно подтверждено 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них девять – в Благовещенске, по семь – в Свободном и Тынде. Двух заражённых зарегистрировали в Райчихинске, а также в Благовещенском и Серышевском районах. По одному – в Прогрессе, Ивановском, Ромненском и Константиновском районах. Суточный темп прироста – 0,7 %.

В четверг, 17 сентября, примерно в 07:40 Леонид Плотников вышел из дома на улице Дьяченко и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

В пятницу, 18 сентября, на очередном заседании областного штаба по недопущению роста коронавируса коснулись темы ОРВИ. В частности, диагностирования в условиях угрозы COVID. И Роспотребнадзор, и региональные власти считают, что врачам нужно тщательно походить к отличиям между инфекциями в постановке диагноза.