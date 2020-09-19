Гороскоп 19 сентября: у Рыб благоприятный день для выгодных покупок, а Дев ждёт успех на рабочем поприще

Восход Солнца: 06:12

Заход Солнца: 18:34

Солнце в Деве.

Овен. Противоречивый день, когда отношения с партнёрами проверяются на устойчивость, а намеченные планы требуют пересмотра. Сегодня Овнам нужно справиться с эмоциями и тщательно обдумывать свои поступки. Характерное стремление к ответственности может сыграть с вами злую шутку.

Телец. В этот день может возникнуть ряд проблем, спровоцированных деятельностью завистников. Им удастся узнать то, что вы хотели скрыть от посторонних глаз. Эти события могут повлечь за собой негативные перемены во всей вашей жизни.

Близнецы. День благоприятный для командировок, путешествий. Если сегодня вам предложат поездку — соглашайтесь: в пути ждет удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются новые перспективы — спешите воспользоваться этой возможностью.

Рак. День связан с перегрузками и ухудшением самочувствия. Возможно, что тяжелые мысли и предчувствия не дадут вам сегодня расслабиться. Смятение чувств способно навредить вашей репутации и осложнить отношения с близкими. Будьте внимательны к своим любимым.

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Лев. События этого дня могут оказать неблагоприятное воздействие на нервную систему и психику, вызывая повышенную возбудимость и раздражительность, что может привести к немотивированным ссорам. Очевидно, это результат слишком насыщенной недели, полной разнообразных впечатлений и переживаний.

Дева. Звёзды предсказывают Девам успех на рабочем поприще. Но рассчитывать на быстрый результат не вздумайте, иначе получите меньше, чем ожидали. В эмоциональном плане день обещает быть очень противоречивым. Вероятны приступы раздражительности или нервные срывы.

Весы. Сегодня вы можете почувствовать себя неотразимыми. Это чувство перерастет в уверенность в своих силах. Но не стоит преувеличивать свои возможности. Ваша внешняя чёрствость может рассматриваться близкими как нежелание понять друг друга, что приведет к неприятностям в отношениях.

Скорпион. Вероятны разногласия с близкими, какие-то бытовые проблемы могут стать причиной ссор. Нежелательно делать крупные покупки. Этот день символизирует очарование в любви. Возможна идеализация любовных связей, а также трудноосуществимые отношения, несвободного или вынужденного удалиться партнера.

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Стрелец. Вас ожидает эмоциональный подъем, однако сегодня не выступайте в роли миротворца и не беритесь за те дела, о которых не имеете полного представления. Во второй половине дня вероятны обман или ревность. Постарайтесь не платить той же монетой.

Козерог. Этот день связан с окончанием начатых дел, подведением итогов. Благоприятно решение существующих проблем. События этого дня могут стать подтверждением правильности ваших взглядов и решений. Во второй половине дня вас может коснуться ощущение тревоги и мрачные предчувствия.

Водолей. Крайне опасный день. Вероятны осложнения с законом, получение лживой информации, проблемы в семье и на работе, несчастные случаи. Кроме того, тайные препятствия значительно осложнят жизнь. Держите в порядке документы, не поддавайтесь иллюзиям, будьте осторожны на дорогах.

Рыбы. Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Хорошо заводить новые знакомства — вы можете блеснуть, показать себя в выгодном свете, получить удовольствие от комплиментов. Вероятно, что именно сегодня вы почувствуете некоторую усталость и неудовлетворение от сделанной работы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев