Как отправить школьника в кружок бесплатно

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В сентябре 2020 года в Амурской области ввели систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Журналист Амур.инфо на себе проверил работу новой системы.

Для начала нужно было разобраться как можно получить сертификат и кто может рассчитывать на помощь государства. К нашему удивлению, ограничений почти нет, любой юный амурчанин может получить такой бонус. Есть лишь несколько территориальных ограничений — к примеру, в каком муниципалитете ребёнок живет, в том и получает сам сертификат и дополнительное образование. Если же школьник прописан в одном месте, а живет в другом, то достаточно принести справку из школы, где он обучается и можно искать кружки не по прописке. На получение государственной помощи ничего не влияет — это доступно всем детям из всех семей. В очереди тоже стоять не нужно, сертификатов хватит на всех, поторопиться стоит лишь в выборе кружка, там места ограничены. Условия, в общем-то простые и понятные, для чистоты эксперимента был взят обычный, абсолютно не занятой, но очень желающим чем-нибудь заняться школьник, из самой обычной семьи.

Первый шаг на пути к бесплатному дополнительному образованию — регистрация на портале https://dopportal.amurobl.ru. Интерфейс у сайта очень понятный: при регистрации система просит только фамилию, имя и отчество родителя или законного представителя, и номер телефона. Затем нужно добавить ребёнка, указав фамилию, имя и дату рождения. И можно переходить к самому интересному — выбор кружка.

В этом плане сайт устроен очень удобно. В верхней строке есть все сферы внешкольной деятельности, а при наведении на нужную, открывается множество направлений. На семейном совете главный герой выбрал художественную деятельность, в этой категории оказалось больше 100 кружков. В гибком поиске программ необходимо указать «с оплатой сертификатом», и вот здесь придётся немного поумерить свой пыл, остаётся около 50 направлений, потом отсеиваем неподходящие направления, смотрим на возрастные ограничения, подбираем подходящее расписание и в общем-то выбор заканчивается. В нужной нам категории — «изобразительное искусство» остался только один кружок, к нашей удачи, очень подходящий. Затем кликаем на кнопку «записаться», тут система обещает нам перезвонить, предупреждая разные вопросы, нам так и не перезвонили, но мы упорные, и искусством заняться очень уж хотелось — пришли сами и вам советуем.

Дальше, нужно подтвердить личность ребёнка, для этого нужно взять свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка и паспорт родителя и явиться в любой пункт указанный на сайте, их превеликое множество, выбираем удобный. Без учёта возможной очереди времени уйдет совсем немного, специалист добавит данные в систему, вы заполните заявление в двух экземплярах и сертификат ваш, ждать ничего не нужно, можно писать заявление на поступление в выбранный кружок. Наш находился в одном здании с центром, где можно завершить оформление сертификата, постучались в соседнюю дверь, заполнили заявление на поступление, получили инструкции, и путь к великому открыт. Для преподавателя нет разницы, каким способом будут оплачены занятия, нас приняли очень радушно и на общих условиях.

А теперь немного фактов, на сертификат ежегодно зачисляется сумма. Но так как 2020 год — пилотный, на полученный в этом году зачисляется сумма за четыре месяца. Новые сертификаты будут выдавать в январе следующего года. Номинал у сертификатов разный, в зависимости от муниципалитета, на город Благовещенск распространяется сумма в 2000 рублей.