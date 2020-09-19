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19сентября
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сегодня, 08:30 0

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 19 сентября

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 19 сентября

18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» подходит к концу. Рассказываем, что будет проходить в Благовещенске в предпоследний день фестиваля.

Программа специальных проектов (ТРЦ «Острова», Мир Кино – Премиум, 14:00)

Презентация книги и специальный премьерный показ документального фильма «Детство Серёги Бонди»

Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум):

- 16:00,16:15 - «Приключения экспоната»

- 18:00, 18:15 - «Как Надя пошла за водкой»

- 20:00, 20:15 - «Конференция»

Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00):

- «Любимая женщина Дон Жуана»

Программа специальных проектов

- Ледовая арена «Острова», 16:00 - Ледовое шоу

- Амурский областной театр кукол, 19.00 - спектакль «Глупости»

Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00)

Панорама «Союзмультфильма»:

- Показ полнометражной анимации студии «Союзмультфильм»

«Гофманиада»

- Показ программы студии «Союзмультфильм»

Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура #отдых

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