Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 19 сентября
18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» подходит к концу. Рассказываем, что будет проходить в Благовещенске в предпоследний день фестиваля.
Программа специальных проектов (ТРЦ «Острова», Мир Кино – Премиум, 14:00)
Презентация книги и специальный премьерный показ документального фильма «Детство Серёги Бонди»
Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум):
- 16:00,16:15 - «Приключения экспоната»
- 18:00, 18:15 - «Как Надя пошла за водкой»
- 20:00, 20:15 - «Конференция»
Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00):
- «Любимая женщина Дон Жуана»
Программа специальных проектов
- Ледовая арена «Острова», 16:00 - Ледовое шоу
- Амурский областной театр кукол, 19.00 - спектакль «Глупости»
Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00)
Панорама «Союзмультфильма»:
- Показ полнометражной анимации студии «Союзмультфильм»
«Гофманиада»
- Показ программы студии «Союзмультфильм»
Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.
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