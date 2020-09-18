Новый адвокат Ефремова просит заменить срок на условный

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным», — сказала собеседница агентства.

Адвокат в своей жалобе просит применить ст. 64 УК РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»). Минимальное наказание по статье, по которой осужден Ефремов, составляет пять лет. Ниже низшего наказание может быть назначено при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Но суд, вынося приговор, посчитал, что Ефремов признал вину частично. Весь судебный процесс актер заявлял, что ничего не помнит. Какие обстоятельства новый адвокат посчитал исключительными, не уточняется. Условное наказание может назначаться, если срок лишения свободы составляет до 8 лет и суд считает, что исправление возможно без изоляции от общества.

Ранее приговор обжаловал бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев. Накануне он подал расширенную апелляционную жалобу. Также жалобу подала компания «Стоун-XXI», владевшая разбитым при аварии грузовиком.

Жалобы рассмотрят в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей. Сейчас актер содержится в СИЗО-5 «Водник».