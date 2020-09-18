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18сентября
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сегодня, 18:05 0

Дракон прилетит в парк Дружбы через десять дней

Дракон прилетит в парк Дружбы через десять дней
Фото: https://www.instagram.com/parkdrujby_blg/

Фигуру китайского дракона, которую установят в парке Дружбы в Благовещенске, отправили с завода-изготовителя. В амурскую столицу древний китайский символ мудрости прибудет через десять дней, сообщает инстаграм-аккаунт парка.

Бронзовую фигуру дракона установят в честь 25-летнего юбилея парка. Фигура около метра в длину расположится на металлическом ограждении.

Деньги на скульптуру помогли собрать спонсоры. На заводе пошли навстречу парку и снизили цену работ с 771 000 до 650 000 рублей.

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#отдых

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