Тотальный диктант пройдёт 17 октября в онлайн-режиме

Уже меньше, чем через месяц, 17 октября, пройдёт Тотальный диктант. Впервые за семнадцать лет его напишут осенью и в онлайн-режиме. Регистрация откроется 8 октября.

Диктант можно будет написать двумя способами: напечатать текст онлайн через форму на сайте проекта либо от руки с помощью трансляции на totaldict.ru в формате «#пишемдома».

Если вы выбрали первый вариант, то вы печатаете текст в окне на странице трансляции и отправляете его на проверку. Результаты проверки можно будет узнать в личном кабинете через несколько дней. Там же можно скачать сертификат с оценкой и количеством ошибок. Так можно написать четыре части диктанта — в 14:00, 17:00, 20:00 17 октября или на следующий день вместе с Америкой — в 05:00.

В формате «#пишемдома» участник может написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки. После написания текста от руки его необходимо будет сдать на проверку городским филологам до 20 октября включительно. На бланке диктанта будет указано количество орфографических и пунктуационных ошибок.

Организаторы акции раздают в городах-участниках бланки и фирменные ручки от партнёра диктанта. В Благовещенске раздача началась 17 сентября ― в Амурской областной научной библиотеке и в Молодёжной библиотеке имени А.П. Чехова. А с 20 сентября фирменную ручку можно взять в муниципальной библиотеке имени Б. Машука, сообщает пресс-служба Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского.