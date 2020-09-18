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18сентября
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сегодня, 17:01 0

Минздрав разрешил применять два российских препарата от короновируса на дому

Минздрав разрешил применять два российских препарата от короновируса на дому
Фото: tass.ru

Минздрав РФ поддержал предложение «Единой России» разрешить лечить COVID-19 на дому отечественными препаратами под непатентованным наименованием «Фавипиравир», сообщает ТАСС.

Об этом рассказал журналистам первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев в пятницу. По его словам, препараты доказали свою эффективность при легкой и средней формах заболевания, но до сих пор их применяли только в больницах.

— 17 августа партия провела расширенное совещание по вопросам лекарственного обеспечения, где я, в частности, обратил внимание на это несоответствие. «Единая Россия» обратилась к Минздраву с просьбой внести необходимые изменения в регистрационные документы. Мы держали ситуацию на контроле, и благодарны профильному министерству за быстрое решение вопроса, — отметил Исаев.

В августе «Единая Россия» провела серию совещаний по социально значимым проблемам. Речь шла в том числе о лекарственном обеспечении. В частности, единороссы обсуждали инициативы по повышению доступности лекарств и поддержке отечественных фармпроизводителей.

В четверг Минздрав РФ внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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