Минздрав разрешил применять два российских препарата от короновируса на дому

Об этом рассказал журналистам первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев в пятницу. По его словам, препараты доказали свою эффективность при легкой и средней формах заболевания, но до сих пор их применяли только в больницах.

— 17 августа партия провела расширенное совещание по вопросам лекарственного обеспечения, где я, в частности, обратил внимание на это несоответствие. «Единая Россия» обратилась к Минздраву с просьбой внести необходимые изменения в регистрационные документы. Мы держали ситуацию на контроле, и благодарны профильному министерству за быстрое решение вопроса, — отметил Исаев.

В августе «Единая Россия» провела серию совещаний по социально значимым проблемам. Речь шла в том числе о лекарственном обеспечении. В частности, единороссы обсуждали инициативы по повышению доступности лекарств и поддержке отечественных фармпроизводителей.

В четверг Минздрав РФ внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях.