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18сентября
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сегодня, 17:15 1

Родители амурских школьников меняют их питание

Родители амурских школьников меняют их питание
Фото: @minobramur

По желанию родителей можно внести корректировки в школьное меню. Например, в Благовещенской гимназии решили убрать из меню солёные огурцы, но при этом оставить полезную морскую капусту.

– Мы работаем в тесной связке с родителями. По их инициативе (через руководителей учебных заведений) в рацион школьного питания могут быть внесены корректировки. Так, мы исключили молочные каши, которые были в прошлом учебном году. Сделано это в связи с тем, что «молочкой» родители кормят детей дома перед занятиями, – прокомментировал директор комбината школьного питания Благовещенска Максим Хименко. – Через соцсети поступали сообщения, которые касаются наличия в меню солянки и колбасных изделий. Сообщаю, что капустных изделий в меню нет вовсе, а блюда с колбасой (вареной и только из говядины высокого качества) подаются школьникам лишь два-три раза за десять дней.

В сельских школах расширить меню позволяют овощи. Например, школа Березовки благодаря собственно выращенным овощам предлагает ребятам не одно-два, а три блюда. Сегодня школьников накормили борщом, тушеным картофелем с мясом и салатом из овощей.

120 миллионов рублей было выделено в этом году на оснащение школьных пищеблоков из областного бюджета. В селах Дмитриевка и Березовка средства уже освоены – там появились индукционные печи, пароконвектоматы, холодильные и морозильные камеры, мясорубки, электросковороды, – сообщает министерство образования Приамурья.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Меню областной и городской администрации бы показали или по ресторанам скитаются слуги народные?

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