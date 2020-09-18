Родители амурских школьников меняют их питание

– Мы работаем в тесной связке с родителями. По их инициативе (через руководителей учебных заведений) в рацион школьного питания могут быть внесены корректировки. Так, мы исключили молочные каши, которые были в прошлом учебном году. Сделано это в связи с тем, что «молочкой» родители кормят детей дома перед занятиями, – прокомментировал директор комбината школьного питания Благовещенска Максим Хименко. – Через соцсети поступали сообщения, которые касаются наличия в меню солянки и колбасных изделий. Сообщаю, что капустных изделий в меню нет вовсе, а блюда с колбасой (вареной и только из говядины высокого качества) подаются школьникам лишь два-три раза за десять дней.

В сельских школах расширить меню позволяют овощи. Например, школа Березовки благодаря собственно выращенным овощам предлагает ребятам не одно-два, а три блюда. Сегодня школьников накормили борщом, тушеным картофелем с мясом и салатом из овощей.

120 миллионов рублей было выделено в этом году на оснащение школьных пищеблоков из областного бюджета. В селах Дмитриевка и Березовка средства уже освоены – там появились индукционные печи, пароконвектоматы, холодильные и морозильные камеры, мясорубки, электросковороды, – сообщает министерство образования Приамурья.