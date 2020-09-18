Туристы в Таиланде будут проходить двухнедельный карантин

«Туроператоры могут начать продвигать среди потенциальных клиентов предложения для длительного пребывания по специальной туристической визе прямо сейчас. Туристы могут связаться с заграничными офисами Управления по туризму Таиланда для получения дополнительной информации о планах поездок», — передает его слова газета Bangkok Post.

Ожидается, что первая с момента закрытия границ группа туристов приедет в Таиланд в октябре. Важно, чтобы путешественники предоставили тайским консульским работникам все необходимые документы, включая оплату пребывания в карантине, подтверждение бронирования в гостинице или съемной квартире после изоляции, билет на чартерный рейс или резервирование частного самолета, сертификат об отсутствии коронавируса, а также страховой медицинский полис.