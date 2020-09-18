Из аварийного жилья в Приамурье хотят переселить 7 тысяч человек

В столице Амурской области готовится к сдаче дом на 88 квартир. Их займут переселенцы из аварийного жилья. Сегодня на объекте побывал глава региона Василий Орлов. Дом строят за счет средств финансовой поддержки, выделенной по линии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общая стоимость работ — более 181 миллиона рублей.

— За все время действия программы по переселению граждан из аварийного жилья было переселено 16 тысяч человек. В планах до 2025 года расселить ещё семь тысяч человек. Их жильё было признано аварийным до 2017 года. На сегодняшний день формируется дополнительная потребность в переселении для граждан, чьё жилье было признано аварийным после 2017 года. Работа ведется на федеральном уровне, мы отрабатывали эту тему в рамках Государственного совета, наши предложения были услышаны. Рассчитываем, что жилье признанное аварийным после 2017 года, также попадет в структуру программы, — сказал Василий Орлов.

Что касается благовещенского дома, то он примет около двухсот жителей.

«Как рассказала директор Благовещенского городского архивного и жилищного центра Оксана Павловская, общая площадь квартир в сданном доме составляет более 3 тысяч квадратных метров. В доме имеются однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Со сдачей дома планируется переселить порядка 200 граждан из 19 аварийных домов», опубликовано на сайте регионального правительства.