Госдума предложила ввести в России студенческий капитал

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — сказано в проекте.

Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство.

Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» статьей 36.1 «Студенческий капитал».

Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.

Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.

Тумусов отметил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института «без ничего», поэтому он считает необходимым вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы «принесли максимальную пользу и для себя, и для страны», заключил парламентарий.