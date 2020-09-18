В Благовещенске еще две лаборатории будут проводить тесты на COVID-19

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В Благовещенске еще две лаборатории начнут проводить тесты на коронавирус. Об этом на заседании областного оперативного штаба сообщила и. о. главы Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица.

Исследования организуют на базе лаборатории Благовещенской городской клинической больницы и ООО «ЛабОст». Обе организации включены в реестр для проведения исследований. Первое время все тесты будут проводиться под контролем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», а положительные результаты верифицируют.

Как сообщает пресс-служба правительства области, на сегодняшний день в Приамурье проведено порядка 265 тысяч исследований на COVID-2019.