Первую партию вакцины от COVID-19 доставили в Приамурье

И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева рассказала, что в Приамурье поступила первая небольшая партия вакцины от коронавируса. Вначале привьют медиков, которые работают в инфекционных госпиталях.

«В Амурской области сейчас развернуто 8 госпиталей на 660 коек, из них 22 % остаются свободными. Учреждения здравоохранения оказывают помощь 838 пациентам с диагнозом COVID-19, в стационаре лечатся 537 пациентов, амбулаторно – 301 пациент. Тяжелое течение болезни зафиксировано у 5 % заболевших. Средства индивидуальной защиты есть во всех медицинских организациях с запасом на месяц», опубликовано на сайте правительства Амурской области.

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