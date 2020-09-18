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18сентября
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сегодня, 16:23 2

Первую партию вакцины от COVID-19 доставили в Приамурье

Первую партию вакцины от COVID-19 доставили в Приамурье
Фото: pixabay.com

И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева рассказала, что в Приамурье поступила первая небольшая партия вакцины от коронавируса. Вначале привьют медиков, которые работают в инфекционных госпиталях.

«В Амурской области сейчас развернуто 8 госпиталей на 660 коек, из них 22 % остаются свободными. Учреждения здравоохранения оказывают помощь 838 пациентам с диагнозом COVID-19, в стационаре лечатся 537 пациентов, амбулаторно – 301 пациент. Тяжелое течение болезни зафиксировано у 5 % заболевших. Средства индивидуальной защиты есть во всех медицинских организациях с запасом на месяц», опубликовано на сайте правительства Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Васю пусть привьют, Олю и Свету. Им надо очень

  • Ольга1972

    Ольга1972
    52 минуты назад

    Да! Нам очень нужен высокий % коллективного иммунитета

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