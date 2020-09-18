Эксперты рассказали, почему банки могут отказать в выдаче ипотеки

Заемщики часто задаются вопросом, необходимо ли закрывать кредитные карты и другие займы, подавая заявку на ипотеку. По словам директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамина Каганова, обычно имеющийся кредит не становится поводом отказа в ипотечном кредите.

— Банк оценивает то, насколько платежеспособен заемщик. В расчет принимаются и платежи по другим займам. Согласование возможно, если на все кредиты расходуется не более чем 40-45% заработка. Но стоит помнить, что в целом кредитная нагрузка не должна превышать 45% от семейного дохода, а в идеале этот показатель должен составлять не более 20%, — пояснил он.

При этом одним из главных поводов отказать заемщику в ипотеке является его плохая кредитная история, а именно наличие просрочек по кредитам, отмечает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина. Что касается имеющихся у потенциального ипотечного заемщика кредитных карт, то по ним стоит понижать лимит, чтобы снизить уровень закредитованности, советует эксперт.

— Лимит приравнивается к выданному кредиту, при этом не важно, использован он или нет, — пояснила она.

Кроме того, по словам эксперта, повлиять на решение банка может даже редкая или экзотическая профессия заемщика — в этом случае он может показать кредитору имеющиеся активы (недвижимость, автомобиль, ценные бумаги). Еще среди поводов отказа в ипотечной ссуде — искажение фактов в документах, подделка справок, небольшой трудовой стаж или частая смена места работы, добавила Кононыхина.

Однако одобрение заемщика еще не означает, что банк будет готов выдать ипотеку, заметил исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт АРФГ Андрей Романов. Он пояснил, что кредитная организация также проверяет приобретаемый объект недвижимости и если он не соответствует требованиям банка, то сделка не состоится.

— Поэтому очень важно заранее ознакомиться с перечнем требований к недвижимости со стороны банка и при поиске объекта ориентироваться на него, — отметил эксперт.