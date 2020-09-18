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18сентября
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Ночные температуры в Приамурье уйдут в минус: прогноз погоды на 19 сентября

Ночные температуры в Приамурье уйдут в минус: прогноз погоды на 19 сентября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области по-прежнему сохранится дождливая погода. В отдельных районах Приамурья пройдут умеренные и кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами опустится туман. Ветер северных направлений с порывами до 19 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +6…+11°С, на севере столбик термометра опустится до -1°С. Днем воздух прогреется до +11…+16°С.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра пасмурно, небольшой дождь. Температура днем +11…+16°С. Ветер северный до 9 метров в секунду. В Шимановске облачно, дождь. Днем столбик термометра покажет +8…+12°С. Северо-восточный ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду. В Зее пасмурно, без осадков. Температура днем +10…+15°С. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Архаре облачно и дождливо. Дневные температуры будут в пределах +12…+18°С. Ветер северный слабый. В Тынде и Сковородине пасмурно, небольшие осадки. Температура днем +5…+15°С. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В Благовещенске ночью и днем прогнозируется дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура ночью +8…+10°С, днем +12…+14°С.

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#погода #природа #экология

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