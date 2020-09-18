Главное «За неделю!»: фестиваль кино и театра «Амурская осень», благовещенские раскопки и приближение хорошей погоды

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

В Областном центре во всю идёт фестиваль кино и театра «Амурская осень»

13 сентября в Благовещенске прошла торжественная церемония открытия фестиваля. Из-за пандемии её провели в закрытом режиме, но все желающие могли увидеть прямую трансляцию праздника на Амур.инфо.

В рамках конкурса антрепризы для зрителей подготовили семь постановок, четыре из которых уже состоялись. Внеконкурсные показы фильмов фестиваля кино и театра «Амурская осень» проходят в ТРЦ «Острова» и в открытом кинотеатре АОДНТ. Мероприятия проводят с соблюдением всех мер безопасности и выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.



Программа полного метра также проходит в ТРЦ «Острова». Билеты на конкурсные фильмы можно получить в кассе кинотеатра в день показа за час до начала — с 15:00.



В общем, фестиваль идёт, материал для Амур.инфо снимается. Ждите, скоро, будет интересно!

В Благовещенске на субботнике обнаружили старинную могильную плиту



В субботу, 12 сентября, на первой части Вознесенского кладбища убирались краеведы-энтузиасты.



— Сегодняшний субботник обернулся интересной находкой. Мы нашли ещё две могильные плиты. На одной совсем нет надписей, а вот вторая сохранилась, — рассказал краевед Евгений Литус.



Евгений подчеркнул, что активисты не занимаются раскопками, а только убирают мусор. Сейчас четверть кладбища — пустырь. Только каменные плиты с крестами напоминают о захоронениях, а на остальной территории старинного кладбища сейчас находятся гаражи.



Одна инициативная компания предложила свою помощь. Сотрудники могут безвозмездно вывезти гаражи с территории кладбища. Всё пройдет по закону, если собственники гаража не откликнутся за три месяца. Оповестит владельцев гаражей администрация города.



— После уборки мы своими силами, спонсорами и неравнодушными людьми продолжим реновацию. У нас уже есть два варианта реконструкции кладбища, – рассказал Евгений.



Что сказать, ребята – красавцы, приводят город в нужный вид. Спасибо!

Снова тепло?

В Гидрометцентре России в ближайшее время прогнозируют аномально теплую погоду для жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области.



— В Приморье хорошая погода, показатели 24-25 градусов, в Амурской области – выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3-4 градуса, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Роман, нам бы прям точные даты без дождика, нужно осенние фотосессии запланировать.

Новости коротко:

Мы тут разобрались в вопросе лучших профессий будущего и где их можно освоить на Дальнем Востоке.



Дизайнер виртуальной и дополненной реальности, проектировщик роботов, IT-генетик, менеджер космотуризма, инженер по восстановлению окружающей среды и эковожатый.



В будущем не пропадём – работа будет!

Где отдохнуть в Приамурье этой осенью и зимой:



Экскурсия на хребет Тукурингра, рыбалка на таёжной реке Нора.



Скалолазание и лыжи: можно выбрать из двух вариантов: база «Шамбала» или центр «Зазейский». Если вы ещё не начали осваивать перечисленные выше профессии будущего, то бегом отдыхать. У нас хорошо.

А на этом всё, это были главные события за неделю, дальше – больше!