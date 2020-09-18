В Амурской области 33 новых случая COVID-19

В Приамурье лабораторно подтверждено 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них девять – в Благовещенске, по семь – в Свободном и Тынде. Двух заражённых зарегистрировали в Райчихинске, а также в Благовещенском и Серышевском районах. По одному – в Прогрессе, Ивановском, Ромненском и Константиновском районах. Суточный темп прироста – 0,7 %.

С нарастающим итогом на 18 сентября 2020 года в Амурской области выявлено 3 928 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости 497,19 на 100 тысяч населения. 2 592 человека выписаны с выздоровлением, количество летальных случаев — 48.

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