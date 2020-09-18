Для подтопленцев в Благовещенске подготовят продуктовые наборы

В своём Инстаграме глава Благовещенска рассказал, что горожанам, потерявшим урожай из-за паводка, помогут продуктами. Наборы включат в себя 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, по 10 килограммов свеклы и моркови.

— Сразу отвечу, опережая вопрос, выдача будет производиться на всех членов семьи, но они обязательно должны быть зарегистрированы по этому адресу. Поэтому при подаче заявления с собой нужно иметь оригиналы и копии документов на каждого зарегистрированного члена семьи (паспорт, свидетельство о рождении) и документов, подтверждающих факт проживания (тот же паспорт, адресная справка и так далее), — написал глава города. — Выдача продуктовых наборов будет производиться со складов ГСТК в конце октября. Точнее дату назвать не могу, потому что порядок приобретения овощей и картофеля пока в работе.

Важно, что за затопленный огород помогут только овощами, денежные выплаты не предусмотрены. Претендовать на продуктовую помощь не смогут владельцы садоводческих участков и жильцы многоквартирных домов.

Тем же, кому помощь положена, с понедельника, 21 сентября, могут обратиться в администрацию города по адресу: улица Ленина, 108/2. Приём заявлений будет идти по будням с 8 до 19 часов, а также по субботам — 26 сентября и 3 октября. В течение 5 дней после приёма заявления специальная комиссия выедет на участок для подтверждения факта подтопления.