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18сентября
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сегодня, 16:00 5

В селе Ивановского района построили современную детскую площадку

В селе Ивановского района построили современную детскую площадку

В селе Троицкое рядом с домом культуры построили современную детскую площадку. В игровой зоне есть не только детский городок, но и качели-балансиры, песочница и домик для малышей. На создание площадки ушло почти два миллиона рублей.

Игровую зону сделали на средства программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она финансируется за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#дети

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    7 минут назад

    То что изображено на фото не может стоить два миллиона рублей.

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    2 минуты назад

    нет слов

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    Слова есть, но они нецензурные

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 минута назад

    Верно, максимум 500 тыр.

  • Tуман

    Tуман
    56 секунд назад

    Уберите, пожалуйста, из заголовка слово "современную"

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