В селе Ивановского района построили современную детскую площадку

В селе Троицкое рядом с домом культуры построили современную детскую площадку. В игровой зоне есть не только детский городок, но и качели-балансиры, песочница и домик для малышей. На создание площадки ушло почти два миллиона рублей.

Игровую зону сделали на средства программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она финансируется за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 46

#дети

распечатать

Фотогалерея

bezsonova