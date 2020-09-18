В Приамурье заканчивают убирать ранние зерновые

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В Амурской области завершается уборка ранних зерновых культур. Аграрии убрали около 177 тысяч гектаров полей, намолотив с них более 385 тысяч тонн урожая. Это почти 90 процентов от общей площади посева, сообщает пресс-служба правительства области.

Наибольшая урожайность ранних зерновых получена в пяти районах области: в Константиновском собрали 25,8 центнера с гектара, в Бурейском – 25, в Михайловском – 23,9, в Тамбовском – 23,4, в Ивановском – 23,2 и в Благовещенском – 21,8.

Из 385 тысяч тонн урожая больше всего собрали пшеницы – 241 тысячу тонн. На втором месте по сборам оказался ячмень – 93 тысячи тонн, на третьем – овес с показателями 48 тысяч тонн, на четвертом тритикале – 2,3 тысячи тонн.

В 2020 году валовой сбор зерновых культур прогнозируется в объеме 408 тысяч тонн.