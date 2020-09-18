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18сентября
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сегодня, 14:47 4

Амурским медикам нужно лучше отличать ОРВИ от COVID

Амурским медикам нужно лучше отличать ОРВИ от COVID

Сегодня, 18 сентября на очередном заседании областного штаба по недопущению роста коронавируса коснулись темы ОРВИ. В частности, их диагностирования в условиях угрозы COVID. И Роспотребнадзор, и региональные власти считают, что врачам нужно тщательно походить к отличиям между инфекциями в постановке диагноза.

— Мы видим заметный подъем заболеваемости ОРВИ. Нашим медикам необходимо активизировать усилия, принять новые меры по дифференциации диагнозов «ОРВИ» и «коронавирус». Ведь нередко при этих заболеваниях у людей схожие симптомы, но требуется разное лечение, совершенно другая маршрутизация. Это требует самого пристального внимания, — подчеркнул губернатор области.

При этом ситуация с самим коронавирусом остаётся тревожной.

«На прошедшей неделе в Приамурье зарегистрировано 195 случаев COVID-2019. С нарастающим итогом - 3 928 случаев, показатель заболеваемости 497,2 на 100 тысяч населения. На протяжении последних 2 недель отмечается выраженный подъём заболеваемости в г. Тынде – в 2,5 раза (на 16 случаев), в г. Зее – в 3 раза (на 11 случаев), в Ивановском районе – в 3,5 раза (на 10 случаев), в Магдагачинском районе – в 4 раза (на 6 случаев). Количество лиц, бывших в контакте с заболевшими, увеличилось на 13% с 1 139 до 1 297», опубликовано на сайте областного правительства.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    так в больнице они горло посмотрели и всё иди у тебя ОРВИ

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    38 минут назад

    А как лучше дифференцировать ОРВИ от КОВИД? Есть алгоритм? Специалисты минздрава провели мастер-класс? Разработали методику? Завалили поликлиники бесплатными 3х часовыми (когда известен уже результат) тестами на Ковид? Или сильно натужившись и сделав "умное лицо", потрепались, как обычно, и всё свалили на врачей?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    32 минуты назад

    Пардон, это наши гуру из Роспотребнадзора (тут речь даже об "умном лице" не идёт) и "грамотеи" с неполным высшим (1 курс МАПа) - региональные власти высказались. Вспоминается Фаина Раневская: "Сказал, как в воду пёр.ул"

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    7 минут назад

    А никто не видит, что медикам за выявленных ковидников доплаты идут?

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