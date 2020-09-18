Амурским медикам нужно лучше отличать ОРВИ от COVID

Сегодня, 18 сентября на очередном заседании областного штаба по недопущению роста коронавируса коснулись темы ОРВИ. В частности, их диагностирования в условиях угрозы COVID. И Роспотребнадзор, и региональные власти считают, что врачам нужно тщательно походить к отличиям между инфекциями в постановке диагноза.

— Мы видим заметный подъем заболеваемости ОРВИ. Нашим медикам необходимо активизировать усилия, принять новые меры по дифференциации диагнозов «ОРВИ» и «коронавирус». Ведь нередко при этих заболеваниях у людей схожие симптомы, но требуется разное лечение, совершенно другая маршрутизация. Это требует самого пристального внимания, — подчеркнул губернатор области.

При этом ситуация с самим коронавирусом остаётся тревожной.

«На прошедшей неделе в Приамурье зарегистрировано 195 случаев COVID-2019. С нарастающим итогом - 3 928 случаев, показатель заболеваемости 497,2 на 100 тысяч населения. На протяжении последних 2 недель отмечается выраженный подъём заболеваемости в г. Тынде – в 2,5 раза (на 16 случаев), в г. Зее – в 3 раза (на 11 случаев), в Ивановском районе – в 3,5 раза (на 10 случаев), в Магдагачинском районе – в 4 раза (на 6 случаев). Количество лиц, бывших в контакте с заболевшими, увеличилось на 13% с 1 139 до 1 297», опубликовано на сайте областного правительства.