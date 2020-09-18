В Благовещенске 20 сентября будет работать мобильный пункт бесплатной вакцинации

В это воскресенье с 16:00 до 17:00 благовещенцев бесплатно привьют от гриппа. На набережной около ротонды поработает бригада городской поликлиники № 1. Из-за погоды дату вакцинации мобильного пункта перенесли с 18 на 20 сентября.

Вакцинацию проводят для совершеннолетних граждан с их письменного согласия. Перед процедурой пациентов осматривают специалисты. В столице Приамурья прививки от гриппа поставили более 55 тысяч человека, их них почти 19 тысяч детей. Всего по плану необходимо привить 139 тысяч горожан, сообщает пресс-служба администрации города.

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