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18сентября
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сегодня, 15:40 1

В Благовещенске 20 сентября будет работать мобильный пункт бесплатной вакцинации

В Благовещенске 20 сентября будет работать мобильный пункт бесплатной вакцинации
Фото: pixabay.com

В это воскресенье с 16:00 до 17:00 благовещенцев бесплатно привьют от гриппа. На набережной около ротонды поработает бригада городской поликлиники № 1. Из-за погоды дату вакцинации мобильного пункта перенесли с 18 на 20 сентября.

Вакцинацию проводят для совершеннолетних граждан с их письменного согласия. Перед процедурой пациентов осматривают специалисты. В столице Приамурья прививки от гриппа поставили более 55 тысяч человека, их них почти 19 тысяч детей. Всего по плану необходимо привить 139 тысяч горожан, сообщает пресс-служба администрации города.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    А от ковида когда начнут прививать? Вакцину привезли...

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