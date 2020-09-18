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18сентября
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сегодня, 15:00 0

В Благовещенске благоустроят зоны для семейного отдыха

В Благовещенске благоустроят зоны для семейного отдыха
Фото: admblag.ru

В сентябре в Благовещенске начнётся благоустройство на нескольких площадках. Их определили сами благовещенцы совместно с городскими депутатами в рамках голосования по «народному бюджету».

Каждый год в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в городе преображается по одной большой территории. Мэр Благовещенска Олег Имамеев решил изменить подход и предложил помимо больших скверов создавать компактные и уютные зоны для семейного отдыха в рамках сложившейся застройки. На ближайшую перспективу уже определены 16 таких территорий.

Через две недели стартуют работы по улице Пушкина в районе судостроительного завода. Здесь расположен мемориальный комплекс предприятия с музеем, памятником воинам и участникам трудового фронта завода, памятной стелой кораблестроителям в честь 100-летней годовщины завода.

Подрядная организация займётся преображением стелы кораблестроителям. Пешеходные дорожки «оденут» в цветную тротуарную плитку, добавят 15 удобных скамеек со спинками для отдыха и урны. Территорию отделят фигурным металлическим ограждением. Все работы планируют закончить до конца октября.

В этом году благовещенцы сами определяли, какие территории должны быть благоустроены. Помимо сквера в районе судостроительного завода также начнутся работы по обустройству общественной территории в районе ДВОКУ, а в следующем году — и на КПП, сообщает администрация Благовещенска.

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#мэрия #отдых

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