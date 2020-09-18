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Амурский минобр опроверг информацию о сдаче ОГЭ десятиклассниками

Амурский минобр опроверг информацию о сдаче ОГЭ десятиклассниками

Специалисты министерства образования и науки Амурской области в своем Инстаграме рассказали, откуда «растут ноги» у слуха про сдачу ОГЭ в десятых классах. Дети действительно будут решать экзаменационные задания, но только в качестве проверочных работ для диагностики уровня знаний.

— С 1 октября в течение всего месяца для десятиклассников всей области пройдут проверочные работы, в рамках которых ребята будут выполнять задания, аналогичные тем, что решают девятиклассники на ОГЭ. Эти проверочные работы нужны лишь для диагностики, то есть для того, чтобы выявить пробелы в знаниях и, если потребуется, скорректировать учебную программу соответствующим образом. Оценки за проверочные работы не ставятся, — сообщили специалисты амурского минобра.

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#дети #образование #школа

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