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18сентября
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сегодня, 16:57 3

В случае смерти от «Спутник V» родственникам добровольцев выплатят компенсацию

В случае смерти от «Спутник V» родственникам добровольцев выплатят компенсацию
Фото: pixabay.com

Жизни испытателей российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» застрахованы. В случае смерти добровольца его семье выплатят два миллиона рублей.

Если во время испытаний вакцины доброволец станет инвалидом I группы, то ему полагается 1,5 миллиона рублей. В случае II и III группы — 1 и 0,5 миллиона рублей соответственно. Если здоровье добровольца ухудшится не до инвалидности, то страховая выплата может составить до 300 тысяч рублей.

Первую вакцину от коронавируса разработал НИЦ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал «Спутник V» 11 августа.

В третьем этапе исследований препарата примут участие около 40 тысяч человек. Эта фаза завершится до конца 2022 года. Параллельно на добровольной основе в России будут прививать учителей и медработников, сообщает news.ru.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Да хрен докажут, что от вакцины умер или стал инвалидом.

    Скажут, что не соблюдал все предписания.

    Это Россия...

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Отличный заголовок для рекламы новой вакцины! Да, и не толкайтесь, в очередь, все в очередь! :)

  • амурская алена

    амурская алена
    31 минута назад

    Да лучше бы,не сообщали,что жизнь копейка,на душе,как то не по себе стало.

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