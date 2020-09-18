В случае смерти от «Спутник V» родственникам добровольцев выплатят компенсацию

Жизни испытателей российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» застрахованы. В случае смерти добровольца его семье выплатят два миллиона рублей.

Если во время испытаний вакцины доброволец станет инвалидом I группы, то ему полагается 1,5 миллиона рублей. В случае II и III группы — 1 и 0,5 миллиона рублей соответственно. Если здоровье добровольца ухудшится не до инвалидности, то страховая выплата может составить до 300 тысяч рублей.

Первую вакцину от коронавируса разработал НИЦ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал «Спутник V» 11 августа.

В третьем этапе исследований препарата примут участие около 40 тысяч человек. Эта фаза завершится до конца 2022 года. Параллельно на добровольной основе в России будут прививать учителей и медработников, сообщает news.ru.